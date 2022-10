Barcelona volta a onde merece estar agora: a Liga Europa

Esta temporada deveria ser diferente, mas o Barça voltou a sofrer uma humilhante eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões

O técnico Xavi fez seus jogadores do Barcelona assistirem à vitória da Inter sobre o Viktoria Plzen na tarde de quarta-feira (26), antes do confronto da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique no Camp Nou. Deve ter sido uma visão dolorosa.

Claro, a esperança será que os jogadores se esforcem para garantir que nunca mais se encontrem em uma posição tão desconfortável, porque a vitória previsível de 4 a 0 do Inter em San Siro significa que o Barcelona está fora da Liga dos Campeões - e de volta à Liga Europa. Pelo segundo ano consecutivo, o pentacampeão europeu foi efetivamente rebaixado para a segunda divisão do continente.

Xavi argumentou que a Liga dos Campeões tem sido "cruel" para o seu lado nesta temporada. O treinador entende que sua equipe jogou melhor que o Bayern na segunda rodada. "Fomos a melhor equipa", afirmou o treinador com alguma justificação. "Nós os dominamos."

Joan Laporta, por sua vez, considerou que a arbitragem na derrota por 1 a 0 para a Inter em San Siro foi "escandalosa", e os dois lances de toque de mão que efetivamente decidiram uma disputa acirrada foram terrivelmente inconsistentes.

Na verdade, porém, o Barça não pode reclamar da sua segunda eliminação consecutiva na fase de grupos. De fato, nem sequer mereceram o ponto que manteve vivas as suas escassas esperanças de classificação até à quinta rodada.

A Inter dominou o segundo tempo do empate de 3 x 3 das duas equipes no Camp Nou e estava caminhando para uma vitória até que um gol desviado de Robert Lewandowski provocou uma conclusão caótica.

Mesmo assim, a equipe de Simone Inzaghi desperdiçou uma chance gloriosa de vencer o jogo – e garantir seu lugar nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência – nos últimos segundos.,

No entanto, foi apenas a suspensão da eliminação, e Sergio Busquets sabia disso. De fato, a principal preocupação do capitão era como o golpe devastador da Liga dos Campeões afetaria seus companheiros de equipe antes de um clássico crucial apenas quatro dias depois, e com razão.

O Barcelona perdeu por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, que viu o Real Madrid recuperar o primeiro lugar na La Liga, aumentando assim a pressão sobre Xavi.

"Não vou culpar os jogadores", afirmou. "Eu sou responsável. É meu erro, erros específicos...", disse o treinador.

Sua lealdade a Busquets certamente foi questionável, já que o Barça parece um lado muito mais dinâmico com Frenkie de Jong na base do meio-campo.

Na defesa de Xavi, porém, o Barça melhorou claramente nesta temporada. Essa derrota em Madrid continua sendo a única mancha na La Liga, onde eles sofreram apenas quatro gols no total.

A preocupação incômoda, porém, é que o Barcelona de Xavi luta para obter resultados contra os grandes nos jogos que realmente importam, especialmente nas competições continentais. Lembre-se, eles foram eliminados da Liga Europa da temporada passada, em casa, pelo Eintracht Frankfurt.

Esses resultados decepcionantes podem ter sido perdoáveis ​​na última temporada, quando ele estava apenas se adaptando a um clube que ainda se conformava com o caos causado pelo desastroso reinado de Josep Maria Bartomeu como presidente, mas não mais.

Depois de gastar 160 milhões de euros na atual temporada, o presidente já admitiu que depois de contratar nomes como Robert Lewandowski, Raphinha e Jules Kounde, ele "realmente não esperava estar nessa situação [na Europa] porque o técnico e a comissão técnica colocaram juntos uma equipe muito competitiva".

De fato, Laporta acredita firmemente que montou um elenco capaz de desafiar qualquer time da Europa e, no entanto, o Barça está fora da Liga dos Campeões antes do fim do ano.

Ele insiste que não há com o que se preocupar do ponto de vista financeiro – apesar do fato de o Barça estar literalmente apostando nas quartas de final, incluindo o prêmio em dinheiro em seu orçamento para 2022-23.

"Há maneiras de compensar isso. Continuaremos trabalhando em novos patrocínios e outras possibilidades, e jogar na Liga Europa ainda renderia dinheiro.", disse Laporta ao canal de TV interno do clube.

"O impacto líquido será menor do que perderíamos por não jogar na Liga dos Campeões."

Não terminar entre os quatro primeiros da La Liga seria, portanto, o verdadeiro catalisador para o colapso financeiro do Barça, e parece haver pouco perigo disso agora.

De fato, Xavi foi até obrigado a defender a qualidade da primeira divisão espanhola após a goleada de 4 a 0 do último fim de semana sobre o Athletic Club . Ainda assim, essas vitórias fáceis são uma bênção para ele agora.

Laporta já havia voltado sua atenção para a La Liga antes que a eliminação do Barça na Liga dos Campeões fosse confirmada e Xavi sabe que, por todo o progresso que ele claramente fez com um time que contém vários jovens empolgantes, ele simplesmente tem que entregar um grande troféu nesta temporada, dado o dinheiro gasto na última janela.

Quão diferente seria a atmosfera no Camp Nou agora se Xavi tivesse prometido tempo e paciência, permitido trabalhar com as estrelas em potencial já à sua disposição, em vez de sobrecarregado com as contratações caras que tornaram o sucesso instantâneo uma obrigação.

"Com o esforço do clube e do plantel que temos, temos que lutar por troféus" , reconheceu após a derrota do Real Madrid.

"E se não vencermos, como disse o presidente, haverá consequências, começando por mim. Se não vencermos, outro treinador entrará".

Ainda não há indícios de que Laporta esteja alinhando possíveis substitutos. Embora tenha ficado furioso com o desempenho do Barça contra a Inter no Camp Nou, ele insistiu repetidamente em público que Xavi mantém seu total apoio, o que não surpreende, já que ele fez do ícone do clube um dos garotos-propaganda de sua segunda passagem como presidente.

No entanto, agora que a Liga dos Campeões se foi, Laporta, Xavi e, de fato, o Barcelona simplesmente não podem se dar ao luxo de terminar esta temporada sem títulos.

De fato, mais 'alavancas' econômicas podem ser puxadas em breve para fortalecer o elenco, com Laporta admitindo que mais chegadas são possíveis durante a janela de transferências de janeiro.

Dobrar essa aposta para se livrar de problemas pode parecer imprudente. Afinal, Laporta já fez uma grande aposta, mas claramente sente que precisa aumentar as apostas após a eliminação da Liga dos Campeões.

Simplificando: o Barcelona precisa ter sucesso nesta temporada, do ponto de vista esportivo, comercial e financeiro. A força de sua marca é fundamental para a saúde de seu saldo bancário e, por muito tempo, o Barça foi sinônimo de grandes perdas dentro e fora de campo. Laporta insistiu repetidamente que "o Barcelona está de volta", mas está claro que ainda há um longo caminho a percorrer.

A eliminação na fase de grupos seria impensável durante o auge de Lionel Messi. Agora corre o risco de se tornar uma ocorrência regular por causa da posição precária do Barça, e é por isso que Laporta ainda está pressionando tanto para que a Superliga garanta a estabilidade econômica.

A saída da Liga dos Campeões da temporada passada claramente não foi por acaso; O Barcelona perdeu seu lugar na tabela principal da Europa e não está mais perto de recuperá-lo. Eles estão de volta à Europa League e, neste momento, é onde eles pertencem, tanto como time quanto como clube.

Isso pode ser difícil para os torcedores aceitarem, mas como o próprio Xavi disse: "Não merecemos jogar na Liga dos Campeões. Dói-me, mas é a verdade".