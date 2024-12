Barcelona x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pelo Grupo H; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona recebe o Shakhtar Donetsk no início da tarde desta quarta-feira (25) a partir das 13h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com a vitória sobre o Athletic Bilbao por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões buscando manter o aproveitamento de 100%.

Na liderança do Grupo H, com seis pontos, os catalães venceram o Antwerp por 5 a 0 e o Porto por 1 a 0 nos dois primeiros jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Shakhtar Donetsk aparece na terceira posição do Grupo H, com três pontos. Na rodada de estreia, foi derrotado pelo Porto por 3 a 1, mas buscou a recuperação diante do Royal Antwerp por 3 a 2.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma seis vitórias, contra duas do Shakhtar Donetsk, além de um empate. No último encontro válido pelas quartas de final da Champions League 2010/11, os catalães venceram por 6 a 1 no placar agregado.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Araújo, Christensen, Balde; Gundogan, Romeu, López; Yamal, Torres, Félix. Técnico: Xavi.

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplya, Bondar, Rakitskyi, Topalov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Kryskiv, Newerton; Sikan. Técnico: Darijo Srna.

Desfalques

Barcelona

Gavi, suspenso, além de Frenkie de Jong, Raphinha, Sergi Roberto, Robert Lewandowski e Jules Kounde, lesionados, são desfalques.

Shakhtar Donetsk

Ivan Petryak e Lassina Traore seguem fora.

Quando é?