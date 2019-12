Barcelona promete se mexer no mercado, mas só para vender

Clube catalão espera boas propostas por Vidal e Todibo e não deve contratar em janeiro, devido às últimas experiências

O tem cada vez mais claro que não contratará nenhum jogador em janeiro, seus únicos movimentos durante a janela de transferências serão para vender jogadores. As más experiências no último ano com as chegadas de Jeyson Murillo e Kevin-Prince Boateng avisam que aquele não é o melhor momento para se fazer movimentos para chegada, mesmo que o grupo sofra com baixas para a segunda metade da temporada.

A única saída que parece confirmada é a de Carles Aleña, que só precisa ser oficializado no . O meia Riqui Puig, que atualmente joga no Barcelona B, também pode ser emprestado e fechar a oportunidade de atuar pela equipe principal nos próximos meses. O clube catalão considera que é possível passar o resto da temporada sem esses atletas à disposição.

Isso porque, contrariando o que já foi muito falado, Ivan Rakitic quer permanecer no Camp Nou. Muitos rumores apontaram que o meia croata estaria de saída, mas ele se diz contente no time e não tem se importado tanto em ser reserva na maioria das vezes.

Já Arturo Vidal é um caso diferente. O meio-campista chileno já disse várias vezes em entrevistas que não está satisfeito com sua situação no Barça. Na temporada, ele jogou em apenas cinco partidas e soma ainda menos minutos em campo que Rakitic. Por isso, o clube espera uma boa proposta pelo jogador de 32 anos para que acabe com esse mal-estar que é público.

O caso de Jean-Clair Todibo é similar. O francês de 19 anos é visto como uma promessa para o time de Ernesto Valverde, mas ele não estaria agradando e convencendo o comandante a apostar nele nos treinamentos, por isso, é possível que saia para ganhar "rodagem" e experiência. Entretanto, de acordo com o Mundo Deportivo, qualquer clube que oferecer 25 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) pelo jovem já levaria para somar ao plantel.

O que todo o contexto barcelonista aponta é que as únicas movimentações no mercado serão para saída. Caso o Barça vá buscar alguém para contratar, será tido como uma verdadeira surpresa.