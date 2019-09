Barcelona já tem um alvo para a próxima janela: Fabián Ruiz, do Napoli

Fabian Ruiz seria o primeiro objetivo do Barcelona para o meio-campo no próxima mercado

O tem um novo alvo para a próxima janela de transferência, Fabian Ruiz. O meio-campista do seria o principal desejo do time espanhol na tentativa de rejuvenescer o setor de meio campo, de acordo com o Mundo Deportivo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Destaque do campeonato Sub-21 com a , Ruiz vem sendo estudado pelo Barça há tempos, conforme apurou o veículo citado acima. Ainda assim, recentemente o meia de 24 anos revelou desejo em permanecer na equipe italiana.

Mais artigos abaixo

Com contrato por quatro anos, Ruiz torce para uma renovação com o Napoli: "Ainda tenho um contrato de quatro anos e estou feliz. O clube e meus representantes estão conversando sobre isso, espero que encontrem um acordo".

Enquanto Barcelona não entra em cena a respeito de uma proposta por Fabian Ruiz, os números neste caso devem ser verdadeiramente indispensável, uma vez que o Barça precisará convencer jogador e clube.