Barcelona já descartou Hazard para contratar Alexis Sánchez

Belga já foi considerado reforço importante na equipe três vezes antes de ser adquirido pelo Real Madrid

Apesar de ter seguido seu caminho para o , Eden Hazard, que será apresentado no Estádio Santiago Bernabéu como a contratação mais cara da história dos Merengues por conta dos 100 milhões de euros desembolsados (cerca de R$ 430 milhões), além de variáveis que podem alcançar 40 milhões de euros (em torno de R$ 174 milhões), poderia ter sido um atleta do .

No verão de 2010, a diretoria Blaugrana especulava a chegada do belga como um dos nomes de interesse que seriam promissores. O então diretor de futebol da equipe, Txiki Beguiristain e o treinador, Pep Guardiola, colocaram o meia entre outros sete jogadores que seriam alvos na janela de transferências, pelo que aponta o jornal Mundo Deportivo: Van der Wiel, Azpilicueta, Clichy, Gareth Bale, Sissoko, Mesut Özil, Marko Marin e o próprio Hazard. Nenhum deles viria a ser contratado.

Um ano depois, em junho de 2011, o meia voltou a ser cotado como reforço da equipe, mas não veio por ser alternativa a uma eventual não contratação de Alexis Sánchez. No fim das contas, o chileno pemaneceu três anos na equipe após sair da e deixou a Catalunha sem deixar saudades, enquanto o atual reforço do time de Madri adotou o como nova casa.

No ano passado, Hazard entrou novamente na lista de prioridades do Barça após o 'não' de Antoine Griezmann. Porém, como pudemos ver na janela de transferências atual, o Real Madrid de Florentino Pérez poderá dizer outra vez que se adiantou em relação ao rival, após confirmar a chegada do atacante Luka Jovic.