Barcelona faz oferta para ter João Félix por empréstimo

O Atlético de Madrid, contudo, não trabalha com a possibilidade de se desfazer do atacante português

Pode parecer estranho, mas aconteceu. O Barcelona fez, nas últimas horas, uma oferta ao Atlético de Madrid para ter João Félix por empréstimo – e sem nenhum tipo de custo envolvido. A proposta do Barça foi através do empresário Jorge Mendes, que cuida da carreira da joia do futebol português.

Segundo apurado pela Goal, fontes de dentro do Atlético de Madrid confirmam a proposta mas negam que irão aceitar. Até porque não planejam a saída do atacante, atualmente com 21 anos.

Ou seja: o Atlético de Madrid não deseja negociar João Félix, que há tempos motiva o interesse do Barcelona. O clube da capital espanhola não pensa em negócios por empréstimo nem em definitivo e vai passar isso ao Barcelona e a Jorge Mendes. Para contar com a estrela portuguesa, o Atleti desembolsou 127.2 milhões de euros para o Benfica.

De acordo com o que foi noticiado pela rádio RAC1, e confirmado pela Goal, o Atlético de Madrid reconhece que o interesse do Barcelona é muito forte e que o clube catalão tenta se aproximar cada vez mais do entorno de João Félix. No entanto, o atacante é considerado uma joia para o futuro do Atleti.