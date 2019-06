Barcelona estuda parcelar compra de Griezmann para investir em Neymar

Clube catalão pretende parcelar do craque do Atlético de Madri para poder apresentar proposta por Neymar, hoje no PSG

Antoine Griezmann está indo embora do , desta vez. Na verdade, agora, o não queria deixar nenhuma pedra sobre pedra e trabalha para assegurar a presença do francês, assim como Neymar, o grande objetivo deste mercado da bola.

As negociações para a volta do brasileiro não são fáceis, por conta do caixa do Barça. Isso faz com que o clube catalão negocie desde quinta-feira com o Atlético de Madrid, com o objetivo de que o clube aceite parcelar o pagamento de 120 milhões de euros por Griezmann. É o que o time de Josep Maria Bartomeu pretende fazer para ter Neymar.

Em outras palavras, o Barcelona precisa de um aval nada fácil para assinar com o Atletico por Griezmann.

Uma solução para o presidente Josep Maria Bartomeu pagar uma quantia ligeiramente superior à cláusula, como levantado anteriormente, colocando seis milhões de euros para chegar a 126 milhões de euros, exatamente a mesma quantidade que o colchão vai pagar ao pelos serviços de João Felix, que será o substituto Griezmann.

O Barcelona entende que, com a sua proposta, permitirá ao Atlético fazer a assinatura mais cara da sua história sem que sofra o menor impacto econômico, porque seria o Barcelona quem financiou, por meio da compra de Griezmann, o total da soma que o Atlético vai pagar o Benfica.

De qualquer forma, a resposta dos Colchoneros à proposta do Barça é desconhecida, o que busca amenizar os gastos com contratações para não ter que escolher entre um ou outro. Se o Atlético não concordar com isso, o clube catalão deve repensar a estratégia ou repensar a viabilidade de trazer tanto Griezmann quanto Neymar. Por enquanto, o francês custará 120 milhões a partir de segunda-feira.