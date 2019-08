Barcelona e a dúvida sobre Rafinha: empresta, renova ou vende?

Ida do jogador ao Valencia foi barrada pelo histórico de lesões, mas o técnico Marcelino não desiste do brasileiro

O brasileiro Rafinha vive uma situação curiosa do . O time catalão ainda não decidiu sobre o futuro do brasileiro, que vê crescer o interesse do de Marcelino no meio-campista.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Com apenas oito jogos - a maioria vindo do banco de reservas - na última temporada e só um gol marcado, Rafinha está no último ano de contrato e as perspectivas no Barça parecem não ser boas para ele que foi criado em La Masia, base da equipe blaugrana.

Desde o começo da temporada 2015/16, há quatro anos, Rafinha sofreu sete lesões, ficou em recuperação por 531 dias e perdeu 89 partidas oficiais. Esse histórico explica a recusa de Peter Lim, proprietário do , pelo jogador. Porém, o técnico Marcelino continua querendo o brasileiro.

Rafinha só tem mais um ano em seu contrato no Barça e o clube catalão não sabe o que fazer: não sabe se vende, se empresta ou se renova o contrato (lembrando que o atual vínculo do atleta expira em menos de um ano, no dia 30 de junho de 2020). Caso não renove e não venda, o Barça pode perder o jogador de 26 anos de graça. Porém, o histórico do filho caçula de Mazinho não traz segurança para os catalães apostarem em mais um vínculo.

Por essa questão física e pelo alto valor que Rafinha está pedindo em salário (cerca de 3 milhões de euros líquidos) o Valencia deve tentar um empréstimo pelo jogador para fazer a experiência na equipe e no estilo de jogo de Marcelino.