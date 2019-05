Barcelona deixou Paco Alcácer sair... e vem sofrendo por isso

Culés chegam à final da Copa do Rei sem um centro avante, enquanto jogador espanhol brilha no Dortmund

Com Luis Suárez lesionado, Munir ElHaddadi no e Kevin-Prince Boateng no sofá de sua casa serecuperando não sebem de que, visto que machucou o joelho sem jogar, o vai para a sem centroavante. Ernesto Valverde, portanto, é obrigado a mudar seus esquemas para evitar compremeter o equilíbrio sem um nove, enquanto vê como duas equipes que alcançaram a final da o fizeram com uma contribuição decisiva de seus substitutos, Fernando Llorente no , e Divock Origi, no .

Enquanto isso, Paco Alcácer que deixou o Barcelonahá um ano para ir ao , marcou 19 gols em 32 jogos. Acontece que, em 12 deles, inicou 12 deles no banco e apresentou ainda uma eficácia maior que Luka Jovic,mesmo sendo um reserva em sua equipe. E é justamente isso que faltou ao Barcelona na Champions Leaguee pode voltar a faltar contra o , precisamente o clube que deu origem desportiva a Alcácer.

Aqueles que o conhecem melhor garante à Goal que o Barcelona "nunca deveria tê-lo deixado sair, porque sempre tinha marcado gols em todas as equipes que jogou, tem a capacidade para criar chances e já havia demonstrado isso desde as categorias de base do Valencia, onde foi o maior goleador da história do futebol de base do clube". Ele sabia desde o primeiro momento que, junto com Jasper CIllessen, ia ser o único membro do plantel sem possibilidades reais de aspiras a titularidade porque o lugar de Luis Suárez é intocável.

Mas o uruguaio foi operado depois de cair em Anfield, apesar do fato de que vinte e quatro horas antes havia garantido que "o joelho estava perfeito" e agora o Barcelona chega à final sem um atacante. Alcácer, além disso, já foi decisivo na final copera de dois anos atrás, marcando na vitória por 3 a 1 sobre o , que sagrou o time campeão pela terceira vez consecutiva. Quando o Barcelona decidiu contratá-lo, o fez pensando que "não criaria problemas, era profissional e ia cair bem no vestiário e para os torcedores por esses motivos", revelaram à Goal os dirigentes do Barça, que trataram sua chegada ao Camp Nou.

No entanto, as mudanças na direção técnica há um ano, quando Eric Abidal e Ramon Planes assumiram como assistentes técnicos para Substituir Robert Fernàndez e sob orientação de Pep Segura, cederam Alcácer ao Dortmund.

O Valencia sofreu, mas conseguiu sobreviver sem um dos seus maiores atacantes. O Barcelona, sem que Alcácer fizessetanto, não conseguiu na Europa, no entanto. E devemos ver se vai fazerisso na COpa do Rei, porquem além de Suárez, é muito improvável que Coutinho passa ser titular, como Dembélé, já descartado. Neste contexto, vale a pena perguntar se o Barcelona não se apressou, se livrando do jogador.