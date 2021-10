Barcelona contrata Deco como representante na América do Sul

Ex-jogador foi contratado por Joan Laporta para atuar como observador técnico do clube e intermediário em negociações com atletas sul-americanos

O Barcelona tem um novo agente como representante na América do Sul. Ex-jogador do clube, Deco se responsabilizará por fazer o trabalho no continente. O empresário assinou o acordo com os catalães nesta semana, mas já havia uma conversa desde abril deste ano.

O trabalho era realizado por André Cury até o fim de 2020. O intermediário atuou como representante do clube na América do Sul por dez anos a convite de Sandro Rossell, que foi presidente do clube entre 2010 e 2014.

A busca por Deco foi capitaneada pela nova direção do Barcelona, agora liderada por Joan Laporta, que ganhou as eleições presidenciais do clube em março deste ano.

Em sua nova função, Deco terá a incumbência de negociar com atletas sul-americanos que interessarem ao clube, independentemente do país que eles atuam no momento. O agente ainda terá a responsabilidade de indicar nomes do futebol sul-americano que despontarem em seus países de origem.

O antigo representante do clube na América do Sul, por exemplo, foi o responsável por levar nomes como Neymar, que defendia o Santos à época, e Philippe Coutinho, então no Liverpool, para o Camp Nou. O desejo é que Deco assuma essa responsabilidade e atue como observador técnico e intermediário de negociações.

O ex-jogador assinou contrato durante o mandato de Joan Laporta. Esta é a segunda vez que o dirigente atua como presidente do clube. Ele já exerceu a função entre 2003 e 2010, quando se responsabilizou pela contratação de Ronaldinho Gaúcho.