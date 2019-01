Barcelona busca acerto com Juan Mata

O meio-campista espanhol não renovou contrato com o Manchester United, e pode estar livre no meio do ano

Juan Mata, um jogador de grande talento com a bola, poder de associação e, o mais importante, livre para negociar com qualquer clube da Europa.

Estas são as três razões pelas quais, segundo foi apurado pela Goal, o jogador do Manchester United ainda está na mira do Barcelona. A equipe azulgrana já estabeleceu vários contatos informais e investigou a situação do jogador para saber se ele estaria disposto a jogar no clube na próxima temporada.

O meio-campista do United ainda não renovou seu contrato com os Red Devils, e poderá ficar livre no meio do ano. Seu atual salário é de mais de 8 milhões de euros por ano (cerca de R$ 34 milhões), mas o Barça acredita que o fato de não ter que pagar uma transferência por sua contratação faz dele uma "barganha" no mercado, então estão dispostos a estudar sua vinda.

Segundo apurações, o Barça não é o único grande clube interessado em Mata. Na corrida para obter sua assinatura também estão dois clubes muito poderosos, Juventus e PSG, igualmente interessados em assumir os serviços do jogador espanhol que, mesmo aos 30 anos, ainda é um dos melhores na atualidade.