Barcelona bate o Napoli, mas destaque vai para defesas de Neto

Busquets e Rakitic fizeram os gols dos catalães, mas quem garantiu a vitória foi o goleiro brasileiro

O venceu o por 2 a 1, nesta quarta-feira (07), em amistoso de pré-temporada realizado nos . Sem contar com Messi, lesionado, o técnico Ernesto Valverde deu poucas pistas sobre a equipe que estreia na liga espanhola, contra o , no próximo dia 16. Escalou o ataque com Griezmann atrás de Suárez, mas foram Busquets e Rakitic quem estufaram as redes.

A vitória, contudo, teve como grande personagem o brasileiro Neto, goleiro que foi um dos poucos em campo que não foram substituídos. Contratado para a atual temporada, depois de ter sido um dos melhores nomes do , o arqueiro fez quatro grandes defesas dignas de nota: parou finalizações perigosas de Callejón e Mertens, no primeiro tempo, e só foi vencido quando Umtiti desviou para a própria meta uma tentativa de Callejón – que fez o gol de empate para os napolitanos, depois do tento de Busquets.

Na segunda etapa, Neto fez outra bela defesa, desta vez impedindo o gol de Milik. Pouco depois, Rakitic garantiu a vitória barcelonista. O desempenho do brasileiro foi exaltado pelo Barça, que através de suas redes sociais classificou a atuação como “espetacular”.