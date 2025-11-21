+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoAthletic Bilbao
ASSISTA COM O
Luigi Vargas

Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Barça volta a jogar no Camp Nou após mais de dois anos em meio a reformas; capacidade de público ainda é reduzida

Barcelona e Athletic Bilbao entram em campo neste sábado (22), às 12h15 (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O jogo será no Spotify Camp Nou, na capital da Catalunha, com transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação completa).

O Barça volta ao Camp Nou após dois anos e seis meses longe de seu estádio devido às reformas. Além deste retorno, voltará a contar com Raphinha, que está recuperado de lesão e fica à disposição de Hansi Flick. Vice-líder de LaLiga, a equipe catalã está a três pontos do Real Madrid, atual primeiro colocado, e vem de duas vitórias consecutivas na competição, diante de Celta de Vigo e Elche, por 4 a 2 e 3 a 1, respectivamente.

Do outro lado, o clube basco também venceu seu último compromisso antes da Data Fifa, contra o Real Oviedo, por 1 a 0, e quer pontuar para entrar na zona de classificação para as competições europeias. Em sétimo lugar, a equipe de Ernesto Valverde pode alcançar até a quinta colocação em caso de vitória na Catalunha.

O Barça leva vantagem no retrospecto recente entre as equipes. Foram três vitórias culés nos últimos três jogos, sendo duas pelo Campeonato Espanhol e uma pela semifinal da Supercopa da Espanha da última temporada.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí e Alejandro Baldé; Marc Casadó, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
La Liga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Athletic Bilbao: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte e Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar e Oihan Sancet; Álex Berenguer, Gorka Guruzeta e Nico Williams. Técnico: Ernesto Valverde.

Desfalques

Barcelona

De Jong cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Gavi, Pedri e Ter Stegen estão lesionados.

Athletic Bilbao

Beñat Prados, Maroan Sannadi e Unai Eguíluz estão machucados. Iñaki Williams, sem atuar a cinco jogos por lesão, é dúvida para o jogo.

Quando é?

  • Data: sábado, 22 de novembro de 2025
  • Horário: 12h15 (de Brasília)
  • Local: Spotify Camp Nou, Barcelona - Espanha
Publicidade
0