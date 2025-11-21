Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Barcelona e Athletic Bilbao entram em campo neste sábado (22), às 12h15 (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O jogo será no Spotify Camp Nou, na capital da Catalunha, com transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação completa).
O Barça volta ao Camp Nou após dois anos e seis meses longe de seu estádio devido às reformas. Além deste retorno, voltará a contar com Raphinha, que está recuperado de lesão e fica à disposição de Hansi Flick. Vice-líder de LaLiga, a equipe catalã está a três pontos do Real Madrid, atual primeiro colocado, e vem de duas vitórias consecutivas na competição, diante de Celta de Vigo e Elche, por 4 a 2 e 3 a 1, respectivamente.
Do outro lado, o clube basco também venceu seu último compromisso antes da Data Fifa, contra o Real Oviedo, por 1 a 0, e quer pontuar para entrar na zona de classificação para as competições europeias. Em sétimo lugar, a equipe de Ernesto Valverde pode alcançar até a quinta colocação em caso de vitória na Catalunha.
O Barça leva vantagem no retrospecto recente entre as equipes. Foram três vitórias culés nos últimos três jogos, sendo duas pelo Campeonato Espanhol e uma pela semifinal da Supercopa da Espanha da última temporada.
Prováveis escalações
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí e Alejandro Baldé; Marc Casadó, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
Athletic Bilbao: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte e Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar e Oihan Sancet; Álex Berenguer, Gorka Guruzeta e Nico Williams. Técnico: Ernesto Valverde.
Desfalques
Barcelona
De Jong cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Gavi, Pedri e Ter Stegen estão lesionados.
Athletic Bilbao
Beñat Prados, Maroan Sannadi e Unai Eguíluz estão machucados. Iñaki Williams, sem atuar a cinco jogos por lesão, é dúvida para o jogo.
Quando é?
- Data: sábado, 22 de novembro de 2025
- Horário: 12h15 (de Brasília)
- Local: Spotify Camp Nou, Barcelona - Espanha