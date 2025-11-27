Barcelona x Alavés: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Barcelona e Alavés entram em campo neste sábado (29), às 12h15 (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O jogo será no Spotify Camp Nou, na capital da Catalunha, com transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação completa).

O Barcelona entra em campo neste sábado com a chance de assumir a liderança de LaLiga, mesmo vindo de uma semana de contrastes. A equipe de Hansi Flick voltou ao Camp Nou em clima de festa ao golearem o Athletic Bilbao por 4 a 0, mas sofreu o golpe da derrota por 3 a 0 para o Chelsea na Champions League. O resultado expôs um time que não conseguiu competir em Stamford Bridge e agora precisa reagir diante da sua torcida. Apesar do tropeço europeu, o momento no campeonato é positivo: são três vitórias seguidas — contra Elche, Celta de Vigo e Athletic — desde a derrota para o Real Madrid no fim de outubro. O duelo com o Alavés vale a liderança e inaugura uma sequência decisiva antes da partida obrigatoriamente vitoriosa contra o Eintracht Frankfurt na Champions, e pode marcar o retorno de Pedri, ausente desde o fim de outubro.

O Alavés chega a Barcelona com a ambição de explorar qualquer resquício de “ressaca europeia” do rival e, principalmente, quebrar um tabu que já dura quase oito anos. O time de Eduardo Coudet soma 15 pontos, ocupa a 14ª posição e tenta se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Celta de Vigo. A equipe basca não supera o Barça desde setembro de 2016 e perdeu os últimos cinco confrontos entre eles. Mesmo assim, costuma competir bem nesses duelos, como na temporada passada, quando resistiu por mais de uma hora antes de sofrer o único gol do jogo. O Alavés vive uma campanha semelhante à do ano passado, quando terminou em 15º, e tenta um salto de desempenho nesta nona presença na elite nas últimas dez temporadas. Fresco fisicamente, o time aposta novamente em Carlos Vicente, seu jogador mais produtivo no terço final do campo, com cinco gols e duas assistências.

Prováveis escalações

Barcelona: Joan Garcia, Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Álex Baldé, Frenkie de Jong, Eric García, Lamine Yamal, Fermín López, Ferrán Torres, Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Alavés: Antonio Sivera, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enríquez, Carlos Vicente, Denis Suárez, Antonio Blanco, Carles Aleñà, Toni Martínez, Lucas Boyé . Técnico: Eduarto Coudet.

Desfalques

Barcelona

Pedri González (lesão muscular ), Pablo Gavi (artroscopia) , Marc-André ter Stegen (lesão nas costas) , Fermín López (problema muscular) e Ronald Araújo (suspenso) estão fora da partida.

Alavés

Facundo Garcés (suspensão prolongada) , Nikola Maras (lesão grave no joelho) são ausências, enquanto Calebe ainda será reavaliado após perder o último jogo e é dúvida.

Quando é?