Barcelona ainda sofre com derrota para o Liverpool: "foi um pesadelo", diz Piqué

Zagueiro da equipe blaugrana abriu o jogo, elogiou a torcida dos Reds em Anfield e diz que o fantasma da eliminação para a Roma pesou no jogo

A dor da incrível derrota do para o no segundo jogo da semifinal da ainda continua a incomodar os jogadores do Barça. Quem disse isso foi o zagueiro Gerard Piqué, que descreveu o episódio como um pesadelo do qual é difícil se esquecer.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Tem sido difícil se levantar emocionalmente porque os dias passaram e não esquecemos a derrota. Foi uma queda que vai durar por um bom tempo. Foi um pesadelo, e temos que assumir isso porque pode acontecer de novo. Mas precisamos entender o porquê isso aconteceu para nos ajudar no futuro, pois queremos conquistar a Champions de novo", falou Piqué ao El País.

O defensor também falou do fantasma da eliminação para a na edição anterior da competição continental e disse que aquilo também veio à cabeça conforme os gols do Liverpool iam saindo em Anfield.

"Acho que mentalmente algumas pessoas foram afetadas pelo que aconteceu em Roma, porque é muito recente. Com o primeiro gol, que saiu muito rápido, inconscientemente você vê a imagem de Roma. Daí outros dois vieram muito rapidamente e parecia muito com o que aconteceu há um ano. Com certeza houve uma barreira mental, mas o futebol também não estava bom. Eles pressionaram muito alto, com muita intensidade. O Anfield também jogou junto e nós não fomos capazes. Às vezes acontece. Foi um dia muito difícil", expôs o zagueiro.