Barcelona 5 x 1 Viktoria Plzen: Lewa brilha com hat-trick em estreia do Barça na Champions

O time catalão não teve dificuldades para sair com os três pontos no Camp Nou - e contou com seu artilheiro mostrando a que veio

Robert Lewandowski foi contratado para decidir. E em sua estreia na Liga dos Campeões da Uefa, o polonês marcou logo três vezes - e viu o Barcelona golear o Viktoria Plzen por 5 a 1, no Camp Nou.

A partida não poderia ter sido mais animadora para a torcida blaugrana. Logo aos 12 minutos, duas contratações fizeram a jogada que abriu o placar para os catalães: Koundé escorou após levantamento de Dembelé e Kessié empurrou para o gol.

Aí, começou o show de Lewandowski. O primeiro já foi um golaço: o atacante recebeu de Sergi Roberto na meia-lua, ajeitou e acertou um chute indefensável no canto direito de Stanek. Sykora levou o placar para 2 a 1 aos 44, com bonita cabeçada, mas Lewa precisou só de três minutos para recolocar o Barça com vantagem de dois gols, dessa vez em levantamento de Dembelé e peixinho para o fundo do gol. Intervalo e 3 a 1 para o time da casa.

Getty

Aos 65, Ferrán Torres substituiu o garoto Ansu Fati. Em sua primeira jogada, recebeu bola alçada por Jordi Alba, fez a parede e rolou para Lewa. O polonês pegou de primeira e tirou de Stanek para marcar o hat-trick. O próprio Ferrán fechou a goleada poucos minutos depois - infiltrou na área, recebeu balãozinho de Dembelé, girou o corpo e pegou também de primeira para afundar o fundo das redes no Camp Nou.

O resultado coloca o Barcelona na liderança do grupo C ao final da primeira rodada - já que o Bayern venceu a Inter apenas por 2 a 0, em Giuseppe Meazza. O Viktoria Plzen é o lanterna, zerado e com -4 de saldo de gols.