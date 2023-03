Bangu x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela terceira rodada do Carioca sub-20; veja como como acompanhar na internet

Flamengo e Bangu se enfrentam na manhã deste sábado (1), às 10h (de Brasília), no Estádio de Moça Bonita, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da FlaTV, no Youtube.

Depois de conhecer a sua primeira derrota no Carioca sub-20 - para a Portuguesa por 1 a 0 -, o Flamengo busca a recuperação para seguir na briga pela liderança. No momento, aparece em quarto, com três pontos, atrás de Fluminense, Vasco e Madureira, com seis cada.

Do outro lado, o Bangu estreou com derrota para o Volta Redonda por 2 a 0, mas venceu o Botafogo na última rodada (2 a 0). No momento, aparece em sétimo, também com três pontos.

A campanha do Flamengo no Carioca sub-20 2023

Boavista 0 x 7 Flamengo - primeira rodada

- primeira rodada Flamengo 0 x 1 Portuguesa-RJ - segunda rodada

Prováveis escalações

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago, Darlan e Pedro Inácio; Daniel Rogério, Pedrinho, Caio Vinicius; Rodriguinho, Ariel Suarez e Ryan Luka. Técnico: Mário Jorge.

Bangu: Gabriel Barboza; Leozinho, Lucas Meirelles, Erick Siqueira, Mayrlon, Roger, Baltoré, Mateus Bernardo, Vitinho, Gabriel Sathler, Fabrício. Técnico: Ronny.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?