Balotelli pode deixar o Brescia de graça em janeiro de 2020

Presidente do clube da Serie A espera que o ex-atacante do Manchester City permaneça depois de sofrer abuso racista nas últimas semanas

Mario Balotelli poderia deixar o Brescia na janela de transferências de janeiro após um período turbulento de seis meses, segundo o presidente do clube, Massimo Cellino.

Depois de passar a segunda metade da campanha de 2018-19 na com o Olympique de Marseille, Balotelli ingressou no Brescia em uma transferência gratuita em 19 de agosto, concordando em um 'contrato plurianual' com seu clube de infância.

Desde então, o atacante italiano apareceu em oito jogos da Série A, marcando duas vezes, mas suas façanhas em campo foram ofuscadas por vários problemas.

Durante uma derrota por 2 x 1 para o Hellas Verona, em 3 de novembro, Balotelli foi submetido a abuso racista por parte de uma parte dos torcedores da casa e teve que ser impedido de sair do campo.

O jogador de 29 anos condenou as ações dos torcedores do Verona após a partida, insistindo que sempre haverá "poucos idiotas" nas arquibancadas e recebeu amplo apoio de figuras-chave do futebol italiano - incluindo os chefes do Inter e do , Antonio Conte e Carlo Ancelotti.

O técnico do Brescia, Fabio Grosso, parece ter ficado frustrado com a atitude de Balotelli nos treinamentos. No entanto, tomou a decisão de expulsá-lo de uma sessão devido à falta de esforço antes de um confronto com a no fim de semana passado.

Após o incidente, o presidente do clube, Cellino, ganhou as manchetes por se referir à situação de Balotelli em Brescia como "negra", levantando ainda mais controvérsia sobre possíveis tons racistas no clube.

Cellino agora admitiu que o ex-atacante do poderia se afastar do Estádio Mario Rigamonti, tendo ficado triste com os recentes acontecimentos na Lombardia.

"Mario está triste porque não pode expressar o jogo de futebol", disse Cellino ao Le Iene. "Para ele, jogar na é um grande sacrifício, talvez ele tenha pensado que era mais simples. Em janeiro, ele está livre para ir embora de graça. Agora ele tem que escolher a estrada para cima ou para baixo. Ele tem que se convencer. Eu não quero que ele vá embora. Se ele for embora, nós dois perdemos a aposta".

Cellino negou qualquer comentário racista a Balotelli na semana passada, insistindo que sua "piada" foi tirada de contexto.

"Queria diminuir tudo, mas fiz demais", acrescentou.

"Eu, racista? Sou católico, não posso ser. O que eu quis dizer com 'ele está se arrumando'? Se você não gosta dele, significa que esse garoto precisa ser esclarecido para ser aceito?" falei com ele ontem, não fui eu que o ofendi. Quando minha piada foi colocada dessa maneira [pela mídia], eu estava mais preocupada com Mario do que qualquer outra coisa. Minha frase foi manipulada. Eu disse besteira. Depois de Verona, eu disse para ele comprar uma lata de tinta, para que ele fizesse todos esses bastardos felizes. Eles são idiotas que vão ao estádio para ofender. Mario não é um guerreiro que desafia todos, não é assim. Mario deve fazer as pessoas sentirem que ele está sofrendo".

Depois de ficar de fora da derrota do Brescia por 3 a 0 para a Roma, Balotelli foi restaurado para a partida de sábado contra o , mas não conseguiu inspirar um resultado mais positivo.

Os homens de Grosso sofreram mais uma derrota por 3 a 0, o que os deixa na final da Serie A após 13 jogos, com uma viagem crucial para o no próximo domingo.