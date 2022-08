Balotelli depois de 2012: a história de um declínio anunciado

Aos 32 anos, o italiano luta para atuar em um clube onde, no final, não haja apenas cinzas de um fogo tristemente apagado

Músculos mostrados após o golaço contra a Alemanha, capa da revista Time e depois da Sports Illustrated, que o chamou de "O Homem Mais Interessante do Mundo". O homem mais interessante do mundo, conhecido também como Mario Balotelli.

Era 2012 e o Super Mario tinha acabado de voltar daquela fantástica Eurocopa, que viu a Itália bater violentamente contra uma parede chamada Espanha. As lágrimas italianas, as de Balotelli, correram o mundo.

Então vamos para Liverpool, onde a faísca nunca estourou. Talvez, certamente, a pior escolha de sua carreira. Uma carreira marcada pela mão pesada de Raiola, aquele que tanto dá e tira o mesmo de seus clientes. Uma carreira que, no Liverpool, provavelmente sofreu a parada definitiva, dando espaço à descida que o derrubou do Olimpo do futebol.

Mas por trás dessas lágrimas estava a consciência de que aqueles europeus finalmente nos deram a melhor versão de Balotelli, um jogador maduro pronto para os grandes palcos. Uma ilusão, para dizer a verdade, que se repetiria várias vezes, quase como um laço do qual é impossível sair.

Balotelli foi de um herói a indesejável no Manchester City, assim como no Milan, que na primeira temporada e meia estava convencido de ter encontrado a versão Euro 2012 do Super Mario, capaz de marcar 30 gols em todas as competições. Depois a Copa do Mundo para esquecer as críticas, as acusações dos senadores da seleção, mais um incêndio que queimou e depois apagou, deixando apenas as cinzas. De repente, a Itália e a Serie A já não estavam mais tão bem.

Getty Images

Quatro gols em 28 jogos para quem havia sido chamado de herdeiro de Suárez. Para entender o que Balotelli não foi no Liverpool, basta ler o depoimento ao podcast 'Straight From the Off' de Ricky Lambert, seu companheiro de equipe nos Reds:

"Quando joguei com ele em algumas partidas, ele não fez nada. Arruinou tudo e não jogou. Você podia vê-lo chutar a bola para longe ou até mesmo marcar um gol contra. E eu disse ao treinador que não queria estar no time com ele. Quando perguntei a seus companheiros de time se esse era o caso também no Manchester City, eles responderam balançando a cabeça".

O Milan tentou novamente, porque talvez fosse tudo uma questão do ambiente. Empréstimo com direito de resgate que nunca chegou. O fraco desempenho (apenas um gol na Série A) e os contínuos problemas na virilha convenceram Berlusconi e Galliani a deixá-lo ir, desta vez sem arrependimentos. Assim como o Liverpool o deixou ir sem arrependimentos, descartando-o como um peso sem nenhum custo, sem exigir qualquer compensação. Como se dissesse: "pegue, nós o damos de graça".

Ninguém poderia imaginar que o fogo seria reacendido em Nice, provocando um incêndio real. O desempenho de Super Mario na Riviera Francesa foi surpreendente: 15 gols na primeira temporada e até 26 na segunda, considerando todas as competições. Uma bomba em todos os sentidos, midiático e comercial, entre a venda de camisetas e a interação nas redes sociais. Uma sinergia nunca vista antes durante a carreira de Balotelli foi criada com Nizza e com o técnico Favre.

Impossível ignorá-lo, impossível não chamá-lo para a seleção com esses números. A volta à camisa azul veio em 2018, quatro anos depois da última vez, com Mancini de treinador. Camisa e gol de titular em amistoso contra a Arábia Saudita, o último de sua aventura na seleção, que terminou definitivamente em setembro do mesmo ano, na Liga das Nações contra a Polônia, sem mais chances de retorno.

Em vez disso, o que sempre retornou é seu momento de 'para baixo', o momento preciso em que tudo termina. No Nice, coincidiu com a chegada de Patrick Vieira ao banco: zero sentimento, zero sinergia, zero gols e uma luta renhida nos treinos.

"Desde o início foi difícil administrá-lo, entre o mercado de transferências e os atrasos de forma. Depois, a situação piorou. Talvez houvesse o desejo de fazer bem, mas depois percebemos que não ia ser fácil. Mesmo que 98% de seus companheiros o amem, a colaboração entre nós pode ser considerada um fracasso.”

Gettyimages

As palavras de Vieira ao 'Nice Matin' foram o prefácio à sua mudança para o Marselha em meio de sua terceira temporada em Nice. Da Riviera Francesa à Provença, onde o ciclo continua a se repetir. Contrato de 4 milhões por apenas 6 meses, 150 mil euros por cada cinco gols marcados e outros 500 mil em caso de qualificação nos campeonatos. E então, nos primeiros dez jogos, sete gols e a publicação de um story no Instagram, ao vivo, no Velódromo.

Outro fogo na panela. A temporada de Balotelli no Marselha, aliás a sua experiência, terminou com um vermelho direto no último dia contra o Montpellier, sem glória e com menos 500 mil euros pela falta de qualificação na Liga dos Campeões. Via Rudi Garcia, longe também. Sem renovação de contrato no OM e um novo recomeço no horizonte, como agente livre, à procura de outra equipe que pudesse acreditar nele.

O Brescia, time de sua cidade natal, avançou, recém-chegado à Serie A. Quem melhor do que Balotelli para incendiar a praça? Depende: talvez ninguém ou talvez todos. Com Super Mario nunca houve meio termo, nunca houve tons: preto ou branco, êxtase ou fracasso. O bom começo de sempre, o fogo de sempre e finalmente o peso de sempre. O coronavírus e sua forma física que, durante o lockdown, se distanciou da de um atleta, atrapalhou. Por fim, rebaixamento e rescisão, conforme contrato.

Enquanto isso, Berlusconi e Galliani voltaram a se unir para tornar o Monza grande. E dando uma olhada nos agentes livres eles pararam no nome de Mario Balotelli. Ele de novo? Por que não? No final, apesar das ilusões e decepções, o porquê não sempre se superou quando se tratou de assinar com o Super Mario. Talvez porque, no coração de todos, sempre existiu a esperança de mudar os parágrafos de uma história que parecia já escrita desde o primeiro momento.

Em Monza não terminou mal, mas também não terminou bem. Cinco gols em 12 jogos, mas nenhuma promoção para a Serie A. No meio, um retorno ao Brescia como um adversário que não passou despercebido, para dizer o mínimo. Os fãs o fizeram encontrar uma faixa de 'bem-vindo de volta' e os seguranças também o impediram de estacionar o carro no estacionamento de Rigamonti.

"Balotelli: há outros jogadores que adoraram esta cidade. Para nós, vale zero homem sem dignidade".

Mais uma vez as cinzas permaneceram, levadas pelo vento até a Turquia, no Adana Demirspor, a oitava equipe de Balotelli nos últimos nove anos. Sempre de passagem, sempre no limite e no final, sempre demais.

Hoje podemos dizer com certeza que Balotelli foi a maior ilusão do futebol italiano. Embora, aos 32 anos e depois de uma temporada com 19 gols e 6 assistências em 33 jogos, ele ainda tenha tempo e oportunidade de nos iludir.