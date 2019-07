“Bale não é um problema no Real Madrid”, diz Zidane

O meia-atacante galês não estava nos planos do técnico, que começa a aceitar publicamente a presença do camisa 11

Desde o final da temporada passada a situação de Gareth Bale no é incerta: o jogador, contratação mais cara na história do clube, não está mais nos planos do técnico Zinedine Zidane, mas também faz jogo duro para deixar o Bernabéu.

Com vínculo assinado até 2022, o galês só pensaria em deixar a caso alguma equipe estivesse disposta a lhe pagar, no mínimo, o altíssimo salário que recebe na capital espanhola, o que não foi o caso até aqui.

A situação causou constrangimento por parte do clube, que sem arranjar compradores agora vê Bale treinando normalmente ao lado de seus companheiros na pré-temporada realizada na América do Norte. Em entrevista coletiva, Zidane garantiu, contudo, que nada mudou em relação a meses atrás.

“Não posso dizer que Bale é um problema. Gareth tem contrato, está aqui e tenho que respeitar todos meus jogadores. Tudo pode acontecer, mas é jogador do Real Madrid”, disse.