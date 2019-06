Bahia vence o Grêmio e encosta nos líderes do Brasileirão

O gol marcado por Fernandão garantiu o quinto jogo sem derrotas para o time de Salvador

Depois de ter eliminado o nas oitavas de final da Copa do , durante a semana, o voltou a demonstrar a excelente fase ao vencer o por 1 a 0, neste sábado (01), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol marcado por Fernandão, que deixou para trás um jejum de sete partidas sem balançar as redes, no início do segundo tempo, levou o Tricolor da Boa Terra à terceira posição da Série A, com 13 pontos somados – igual aos líderes e . Já o , de início irregular no principal certame nacional do país e que contou com desfalques por causa de lesão e convocação, segue na 18ª posição (5 pontos), ainda na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o no sábado (08) e no mesmo dia o Bahia viaja para enfrentar o Ceará.