Bahia quer contratação de Marinho e tenta convencer o atacante do Flamengo

Tricolor vai intensificar as conversas pelo jogador ao longo desta semana

De olho em reforços para a sequência da temporada, o Bahia abriu conversas pela contratação do atacante Marinho, do Flamengo. A notícia foi trazida primeiramente pela Rádio Itapoan e confirmada pela GOAL.

Aos 32 anos, Marinho vem sendo pouco utilizado pelo técnico Vitor Pereira. Em algumas oportunidades, o treinador português colocou o jogador para atuar como lateral-esquerdo, já que não conta com Filipe Luís, lesionado e precisou tirar Ayrton Lucas.

O Flamengo, segundo soube a GOAL, não pretende fazer muita força para segurar Marinho, que tem contrato até dezembro deste ano. A diretoria rubro-negra, inclusive, busca a contratação de outro jogador para a posição. Trata-se de Ângelo Gabriel, do Santos.

Em 2022, o Flamengo pagou cerca de US$ 1,3 milhão (R$ 7 milhões) ao Santos para contratar Marinho. Na ocasião, o jogador chegou para reforçar o grupo quando Paulo Sousa era o treinador, mas não foi um pedido do técnico. O jogador teve pouco espaço com o português e só foi mais utilizado com a chegada de Dorival Júnior.

Ainda segundo soube a GOAL, a ideia do Bahia é intensificar as conversas por Marinho ao longo desta semana. O Tricolor tenta convencer o atacante a aceitar a transferência. Inicialmente, a ideia do jogador era terminar a temporada com a camisa do Flamengo, seu clube do coração.