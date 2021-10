Bahia demite Diego Dabove e acerta a contratação de Guto Ferreira

Treinador é contratado pela diretoria do Bahia pela terceira vez na carreira. Ele defendeu o clube entre 2016 e 2017 e voltou em 2018

Guto Ferreira tem acordo verbal para ser o novo treinador do Bahia. Depois da derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na noite dessa terça-feira (5), o clube decidiu pela demissão do argentino Diego Dabove e já encaminhou a contratação do futuro técnico.

A demissão de Diego Dabove aconteceu na tarde desta quarta-feira (6). A saída do argentino ocorre após seis jogos apenas à frente da equipe. Neste período, ele conquistou uma vitória, dois empates e três derrotas, com seis gols marcados e dez sofridos. O time tem 27,77% de aproveitamento. A sua estreia foi em 30 de agosto passado, no revés por 2 a 0 para o Fluminense. Na ocasião, ele foi contratado para substituir Dado Cavalcanti.



Diego Dabove foi demitido após curta passagem pelo Bahia (Foto: Pool)

A Goal apurou que Guto Ferreira já deu sinal positivo para os baianos e é esperado em Salvador para assinar contrato. O vínculo inicial será até 6 de janeiro, com opção de renovação por mais uma temporada, até o fim de 2022. O compromisso não terá multa rescisória, conforme apurado pela reportagem.

Bahia está definindo a saída do técnico argentino Diego Dabove, como adiantou o @eltonserra e confirmamos.

Guto Ferreira vai residir no CT do Bahia. A ideia é que ele esteja 100% focado na permanência do clube na Série A em 2021. O treinador já se prepara para mudar para Salvador nos próximos dias e iniciar o trabalho à frente da equipe.

O treinador é destacado pelos trabalhos recentes no futebol brasileiro, sobretudo em sua atuação recente pelo Ceará, encerrada em 29 de agosto passado, depois de uma derrota para o América-MG, pelo Brasileirão.

Guto Ferreira chega à sua terceira passagem pelo Bahia nesta temporada. Ele já esteve à frente do clube em 2016 e 2017. Na primeira, deixou a Fonte Nova para assumir o Internacional, que estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Na segunda, ocorrida em 2018, teve um trabalho contestado e foi demitido após um revés para o Grêmio em jogo do Brasileirão.

Guto Ferreira terá a incumbência de tirar o Bahia da atual situação no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o Corinthians, o time ocupa a 17ª colocação, com 23 pontos. A equipe tem um ponto a menos que o Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento. O Peixe ainda entra em campo nesta rodada para enfrentar o São Paulo no Morumbi.