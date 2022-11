Bahia ajusta detalhes para renovação contratual de Ricardo Goulart

Jogador tinha cláusula que permitiria a renovação automática, mas não alcançou as metas estabelecidas. Clube deve manter moldes do atual contrato

O Bahia ajusta detalhes para renovar o contrato de Ricardo Goulart até dezembro de 2023, como soube a GOAL.

Há interesse mútuo na manutenção do meia-atacante de 31 anos no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo para a próxima temporada. O atual compromisso se encerra no fim deste ano.

O contrato de Ricardo Goulart com o Bahia tinha uma cláusula para renovação automática em caso de cumprimento de metas preestabelecidas. Contudo, o jogador não atingiu os objetivos determinados anteriormente.

Mesmo que não tenha conseguido os números estabelecidos, o meia-atacante deve renovar com o clube. Ele foi procurado pelo presidente Guilherme Bellintani para conversar sobre a prorrogação do vínculo.

O mandatário age no futebol com aval do Grupo City, que é o responsável por adquirir a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube de Salvador. Ele foi autorizado a discutir a questão contratual de Ricardo Goulart.

O jogador pleiteia a manutenção dos moldes do atual contrato e já teve uma resposta positiva por parte da diretoria. Ele recebe cerca de R$ 200 mil por mês e não está gostaria de reduzir o salário para a próxima temporada.

Na passagem pelo Bahia, Goulart fez 16 partidas, com 942 minutos em campo. No período, ele marcou dois gols e se responsabilizou por duas assistências.