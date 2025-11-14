Azerbaijão x França: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Azerbaijão e França se enfrentam neste domingo (16), às 14h (de Brasília), no Tofig Bahramov Republican Stadium, pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Sem grandes surpresas, a França garantiu sua vaga na Copa do Mundo com uma vitória tranquila por 4 a 0 sobre a Ucrânia, na capital francesa, na última quinta-feira (13). Ao estender sua sequência invicta em todas as competições para seis partidas (cinco vitórias e um empate), os Bleus agora têm como objetivo concluir sua campanha de qualificação sem derrotas.
Por outro lado, o Azerbaijão não vence há 14 jogos, entre amistosos e partidas oficiais. Sua última vitória ocorreu em junho de 2024, quando derrotou o Cazaquistão por 3 a 2 no Estádio Haladas, na Hungria. Nas Eliminatórias, ocupa a lanterna do Grupo D, com apenas um ponto.
Azerbaijão: Bayramov; Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk; Huseynov, Makhmudov, Khaybulaev, Abbasov; Akhmedzade, Aliyev, Nariman Akhundzade.
França: Chevalier; Gusto, Konaté, Saliba, L. Hernández; Zaïre-Emery, Kanté, Nkunku; Cherki, Barcola e Ekitike.
Desfalques
Azerbaijão
Sem desfalques confirmados.
França
Kouadio Kone está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Eduardo Camavinga sentiu desconforto muscular.
Quando é?
- Data: domingo, 16 de novembro de 2025
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: Tofig Bahramov Republican Stadium - Bacu, Azerbaijão