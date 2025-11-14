+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Eliminatórias Europeias
team-logoAzerbaijão
Tofiq Bakhramov Stadium
team-logoFrança
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Azerbaijão x França: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam neste domingo (16), no Estádio San Siro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Azerbaijão e França se enfrentam neste domingo (16), às 14h (de Brasília), no Tofig Bahramov Republican Stadium, pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Sem grandes surpresas, a França garantiu sua vaga na Copa do Mundo com uma vitória tranquila por 4 a 0 sobre a Ucrânia, na capital francesa, na última quinta-feira (13). Ao estender sua sequência invicta em todas as competições para seis partidas (cinco vitórias e um empate), os Bleus agora têm como objetivo concluir sua campanha de qualificação sem derrotas.

Por outro lado, o Azerbaijão não vence há 14 jogos, entre amistosos e partidas oficiais. Sua última vitória ocorreu em junho de 2024, quando derrotou o Cazaquistão por 3 a 2 no Estádio Haladas, na Hungria. Nas Eliminatórias, ocupa a lanterna do Grupo D, com apenas um ponto.

Azerbaijão: Bayramov; Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk; Huseynov, Makhmudov, Khaybulaev, Abbasov; Akhmedzade, Aliyev, Nariman Akhundzade.

França: Chevalier; Gusto, Konaté, Saliba, L. Hernández; Zaïre-Emery, Kanté, Nkunku; Cherki, Barcola e Ekitike.

Desfalques

Azerbaijão

Sem desfalques confirmados.

França

Kouadio Kone está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Eduardo Camavinga sentiu desconforto muscular.

Quando é?

  • Data: domingo, 16 de novembro de 2025
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Tofig Bahramov Republican Stadium - Bacu, Azerbaijão

Retrospecto recente

AZE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/13
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

FRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

AZE

Um

FRA

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação

Links úteis

Publicidade
0