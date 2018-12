Ayrton Lucas é anunciado como novo reforço do Spartak Moscou

Fluminense receberá cerca de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões) pelo lateral

O Spartak Moscou, da Rússia, anunciou nesta segunda-feira (17) a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas pelo valor de aproximadamente 7 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões).

Dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, o Fluminense receberá em torno de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,3 milhões). Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Ayrton Lucas chegou ao clube em 2014 e passou por Madureira e Londrina por empréstimo antes de se firmar no Tricolor das Laranjeiras em 2018. No Spartak, ele terá a companhia de outros três brasileiros: Fernando, Luiz Adriano e Pedro Rocha.