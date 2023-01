Avaí x Floresta ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela terceira fase da Copa São Paulo; veja como acompanhar na internet

Avaí e Floresta se enfrentam na tarde deste sábado (13), às 15h (de Brasília), em Jaú, pela terceira fase da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube (Paulistão Play), na internet.

O Avaí ficou em segundo lugar do Grupo 6, com quatro pontos. Perdeu para o Ceilândia por 3 a 1, venceu o Catanduva por 2 a 0, e empatou com o América-RN por 1 a 1. Já na segunda fase, eliminou o Flamengo por 2 a 1.

Do outro lado, o Floresta terminou em segundo lugar do Grupo 5, com quatro pontos. Na primeira rodada, empatou com o Flamengo sem gols, venceu o XV de Jaú por 2 a 1, e perdeu para o Aparecidense por 1 a 0. Já na segunda fase, deixou para trás o Ceilândia por 3 a 2 nos pênaltis, após empatar sem gols no tempo normal.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Floresta: Wilder: Kayky, Léo, Cris, Davi Castro, Arilson, Athyrson, Diogo Mourão, Rodrigo, Pedro Igor, Iarley.

Escalação do provável do Avaí: Arthur; Di Santo, Vitão, Wilian e Eugênio; Diego, Favero e Kenzo; Cadu, Modesto e Cássio.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Floresta

Sem desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 5

POS. TIME P V E D SG 1º Flamengo 7 2 1 0 2 2º Floresta 4 1 1 1 0 3º XV de Jaú 3 1 0 2 -1 4º Aparecidense 3 1 0 2 -1

Quando é?