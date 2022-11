Áustria x Itália: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Seleções fazem amistoso preparatório para a Euro 2024; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fora da Copa do Mundo, Áustria e Itália se enfrentam neste domingo (20), às 16h45 (de Brasília), no Ernst Happel, em amistoso preparatório para a disputa das eliminatórias da Euro 2024, que começa em março de 2023. A partida terá transmissão a vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, no streaming.

Embalada com três vitórias seguidas, a seleção italiana entrará em campo sob o comando do técnico Roberto Mancini, que renovou o contrato até 2024, mesmo após o desastre nas Eliminatórias Europeias para o Mundial de 2022.

Do outro lado, a Áustria vem de vitória sobre a Andorra por 1 a 0, depois de quatro derrotas e um empate. Nas Eliminatórias da Euro 2024, estreia contra o Azerbaijão, no dia 24 de março de 2023. Na sequência, encara a Estônia e Bélgica.

Em 37 jogos disputados entre as equipes, a Itália soma 17 vitórias, contra 12 da Áustria, além de oito empates. No último encontro, válido pela Euro 2020, os italianos venceram por 2 a 1 na prorrogação.

Prováveis escalações

Escalação do provável Áustria: Schlager; Posch, Trauner, Wober; Mwene, Schlager, Grillitsh, Prass; Sabitzer, Kainz; Gregoritsch.

Escalação do provável Itália: Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Verratti, Tonali, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo.

Desfalques

Itália

Sem desfalques confirmados.

Áustria

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 20 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Ernst Happel – Viena, Áustria