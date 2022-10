Justiça tinha revogado o pagamento de R$ 1,3 milhão de comissão por compra de Rómulo Otero, em 2016. Mas a decisão foi anulada na última semana

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) anulou a única sentença favorável ao Atlético-MG na briga judicial com o empresário André Cury. Em julho passado, o TJ-MG julgou improcedente a ação do agente, que cobrava R$ 1,3 milhão do Galo por causa de uma comissão envolvendo a contratação de Rómulo Otero pelos mineiros.

A GOAL teve acesso ao documento, assinado pelo juiz Ricardo Torres Oliveira, da 7ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que explica que houve anulação por causa da "restrição ao acesso e visibilidade de peças processuais" à defesa do intermediário. A decisão é datada de 11 de outubro passado.

André Cury pleiteia R$ 1,3 milhão por causa da negociação envolvendo a ida de Otero do Huachipato, do Chile, à Cidade do Galo, ainda em 2016.

Atlético-MG e André Cury travam uma batalha judicial por causa das pendências do clube com o empresário. Ele moveu 28 ações por causa de dívidas envolvendo 19 atletas do clube. Há débitos por causa de Lucas Pratto, Luan, Rosinei, Frickson Erazo, Eduardo Vargas, Guilherme Arana e outros. O clube reconhece todos os débitos, mesmo os 26 que apresentou contestações.

Veja, abaixo, a lista detalhada de cobranças de André Cury ao Atlético-MG:

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações