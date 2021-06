Atlético-MG vai devolver zagueiro e abrir espaço para reforços

Contrato de empréstimo do defensor indicado por Sampaoli termina no início de julho e ele retornará ao Kashima Antlers

O zagueiro Bueno está nos últimos dias de contrato com o Atlético-MG. O jogador será devolvido ao Kashima Antlers-JAP a partir da próxima quinta-feira, dia 1/7. Contratado em junho do ano passado, por empréstimo, o defensor foi indicado pelo então técnico Jorge Sampaoli. Na época, o ex-jogador Zico, diretor técnico do Kashima, também deu boas referências.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Porém, no Galo, Bueno não correspondeu às expectativas do torcedor. Em um ano de clube, ele atuou apenas em dez jogos e não marcou nenhum gol. Na última quinta-feira, Bueno fez a primeira partida na temporada na derrota para o Ceará, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Pelo empréstimo, a diretoria atleticana pagou R$ 1,5 milhão. Ao fim do vínculo, para adquirir o zagueiro, em definitivo, o time mineiro teria que desembolsar mais US$ 1,2 milhão. O que não irá acontecer.

Com a saída de Bueno, o Atlético-MG ganha um fôlego na folha salarial do elenco. Recentemente, o atacante Diego Tardelli também deixou o clube. E ainda há possibilidade de venda de atletas na janela de transferências internacionais.

Nesse cenário, o Atlético-MG poderá abrir espaço para a chegada de reforços para a sequência da temporada. As posições mais carentes são: zagueiro e atacante.

Na defesa, o Galo convive com as constantes ausências de Júnior Alonso, titular da seleção paraguaia, que sempre é chamado em datas-FIFA. Igor Rabello, Réver e Gabriel são as outras opções no setor. O técnico Cuca vem observando, em treinamentos, o jovem Micael desde o início da temporada. Porém, até aqui, o atleta não estreou pelo time profissional. Na última semana, Micael testou positivo para Covid. Internamente, a ideia é buscar um zagueiro que possa chegar e assumir uma vaga de titular.

No ataque, a diretoria buscou o experiente Hulk para formar um trio com Keno e o venezuelano Savarino. O time mineiro ainda conta no elenco com o chileno Eduardo Vargas, Sasha, Marrony e o jovem Sávio.

Vargas tem chances de ser negociado após boas atuações pelo Chile em jogos das Eliminatórias e Copa América. Se isso acontecer, haverá a necessidade de reposição imediata.



Menos ativo no mercado

O Atlético-MG pisou no freio em relação a movimentação no mercado da bola. Durante o período de Jorge Sampaoli, que dirigiu o time até fevereiro, o Galo foi a equipe brasileira que mais contratou. Mesmo com as incertezas na pandemia, a diretoria alvinegra investiu na remontagem do elenco. Pelo balanço financeiro de 2020, o Atlético-MG, com ajuda de parceiros, gastou R$ 253 milhões em aquisição de atletas. De acordo com os números apresentados pelo clube, o valor de mercado do elenco passou de R$ 197 milhões em 2019 para R$ 630 milhões em dezembro de 2020. Depois disso, ainda chegaram Hulk, Nacho Fernandez, Dodô e Tchê Tchê.

Com as mudanças na diretoria de futebol: Rodrigo Caetano substituiu Alexandre Mattos e no comando técnico: Cuca no lugar de Sampaoli, a ideia agora é buscar apenas reforços pontuais.

Outro fator que diminui o investimento em contratações é que, apenas na atual temporada, a diretoria já pagou cerca de R$ 70 milhões em dívidas na FIFA. São questões urgentes porque, em caso de não pagamento, o clube recebe sanções pesadas, como, por exemplo, impossibilidade de registrar novos jogadores ou até perda de pontos em competições.