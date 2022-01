Atlético-MG tenta reuniões com Jorge Jesus e Carvalhal para anunciar novo treinador

A diretoria do Atlético-MG tenta se reunir com dois treinadores nos próximos dias: os portugueses Jorge Jesus e Carlos Carvalhal. Sem conseguir o papo virtual com ambos até esta segunda-feira (3), a cúpula pressiona para que aconteçam videoconferências no máximo até a próxima quarta-feira (6), conforme apurado pela GOAL.

A ideia inicial era que JJ, demitido pelo Benfica na última semana, fosse anunciado como novo treinador do clube. Porém, o tom frio adotado pelo lusitano nos últimos dias passou a desanimar a diretoria, que procurou Carlos Carvalhal, atualmente no Braga.

Jorge Jesus está em dúvida sobre uma possível volta ao Brasil, onde tornou-se ídolo pelo Flamengo, conforme apurado pela GOAL. O técnico tem uma multa rescisória para receber do Benfica que renderá R$ 1,7 milhão por mês até maio. Em paralelo a isso, os seus familiares o pressionam por um período de descanso.

Ainda sem acordo com o comandante, o Galo já fez contato com um compatriota: Carlos Carvalhal. Hoje no Braga, o clube tem interesse em buscá-lo para o futebol brasileiro. Ele já foi oferecido ao Atlético em 2019. No entanto, à época, o então presidente Sérgio Sette Câmara optou pela contratação de Rafael Dudamel.

O principal empecilho para a contratação de Carvalhal é a sua multa rescisória com o Braga. Os mineiros dizem que a multa é de 2,5 milhões de euros (R$ 16,05 milhões na cotação atual), enquanto pessoas ligadas ao técnico alegam que o valor é de 10 milhões de euros (R$ 64,19 milhões). Independentemente do montante, os mineiros não estão dispostos a pagar para contar com o lusitano no banco de reservas.

Ele também está na pauta do clube e deve conversar com a diretoria nos próximos dias. A ideia é que o Atlético anuncie o seu novo comandante antes do início da pré-temporada, marcado para 15 de janeiro.