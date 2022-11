Atlético-MG tenta manter Alonso, mas Krasnodar veta novo empréstimo

Zagueiro está emprestado ao clube até 31 de dezembro de 2022. Russos querem a volta em janeiro do próximo ano

O Atlético-MG fez contato com o Krasnodar, da Rússia, a fim de tentar a manutenção de Junior Alonso por mais tempo. Os europeus, contudo, não pretendem emprestar o jogador novamente, como soube a GOAL.

Em meio ao conflito bélico entre russos e ucranianos, o zagueiro foi emprestado ao ex-clube até 31 de dezembro de 2022 por 200 mil euros. Com a manutenção da guerra no leste europeu, os mineiros formalizaram uma proposta para segurá-lo, o que não foi aceito pelos russos.

A diretoria do Krasnodar pretende utilizá-lo a partir do próximo ano — ele foi um investimento elevado no mercado da bola, custando US$ 8 milhões (R$ 40,28 milhões à época) aos russos. Não há interesse em deixá-lo mais tempo em outro clube.

O Galo até insistiu na tentativa de ficar com o paraguaio de 29 anos no mercado da bola. Entretanto, recebeu resposta negativa da diretoria russa.

O contrato de Junior Alonso com o Krasnodar se encerra em 30 de junho de 2025. Ele nem sequer estreou pelo clube russo e voltou ao Brasil por causa do conflito bélico na região.

Em 2022, Alonso fez 44 partidas pelo Atlético-MG, somando 3.613 minutos em campo. O zagueiro ainda se responsabilizou por três assistências no período.