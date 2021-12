Atlético-MG tenta Edenílson, mas Inter descarta negociar

Destaque do Internacional na temporada de 2021, o meia Edenilson despertou o interesse do Atlético-MG, que buscou informações sobre a possibilidade de uma negociação.

O meio campista é um velho conhecido de Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Atlético-MG. Os dois trabalharam juntos no Colorado nas temporadas de 2019 e 2020. Caetano foi o responsável pela permanência de Edenilson no Internacional quando, por duas vezes, em 2021, esteve próximo de trocar o clube pelo mundo árabe.

“Na semana passada procurei o Paulo Bracks para saber da possibilidade de uma negociação com o Edenilson e ficou claro que o Inter não tem interesse em negociar o Edenilson. Em relação a Atlético-MG e Edenilson, não existe absolutamente nada, até porque não acerto com jogador sem antes acertar com o clube”, destacou Rodrigo Caetano, em contato com a reportagem do GOAL.

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, destacou que a multa rescisória de Edenilson para clubes brasileiros é praticamente inviável.

“O Edenilson é grande jogador, de uma grande entrega nos jogos e uma das lideranças do nosso grupo. Por isso o Inter fez um grande esforço para manter Edenilson, que recebeu duas propostas para sair no ano passado. Valorizamos o jogador, que acabou sendo convocado para Seleção Brasileira. Por isso o valor da multa para times do Brasil também é alta quase impagável”, destacou o presidente colorado Alessandro Barcellos para a reportagem do GOAL.

Mas se a multa é inviável para os times do Brasil, para os clubes do exterior ela é relativamente baixa. Em novembro de 2020, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, tentou a contratação de Edenilson, mas a negociação acabou não acontecendo. Uma das exigências do jogador para permanecer no colorado foi a redução do valor da multa rescisória de cinco milhões de dólares para três milhões de dólares.