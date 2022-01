Atlético-MG tenta convencer Carvalhal de acordo, mas abre conversa com Berizzo

O Atlético-MG tenta convencer Carlos Carvalhal de um acordo no mercado da bola. Depois de ver o técnico acenar positivamente com a ida ao Brasil e desistir da situação pouco tempo mais tarde, o clube quer demovê-lo da ideia de seguir em Portugal. Além do lusitano, o Galo abriu conversas com o argentino Eduardo Berizzo.

A diretoria já não pensa em Jorge Jesus para o cargo e foca apenas nas duas opções, conforme apurado pela GOAL. A ideia é chegar a um acordo com um dos dois nomes até a próxima semana — a apresentação do elenco principal está marcada para 17 de janeiro, nove dias antes da estreia no Campeonato Mineiro.

Carlos Carvalhal disse "não" ao Galo porque um de seus auxiliares não pensa em deixar Portugal por questões pessoais. Há interesse do assistente em seguir no Braga em 2022, e Carvalhal não quer abrir mão de sua equipe técnica. Os mineiros tentam convencer o grupo a se mudar para a capital mineira em 2022. Haverá novas conversas nos próximos dias sobre o tema.

Além de Carvalhal, a diretoria do Atlético iniciou tratativas com o argentino Eduardo Berizzo, de 52 anos. Livre no mercado da bola desde que deixou a seleção paraguaia, o estrangeiro é visto como um nome interessante na Cidade do Galo. Ele também tem experiências internacionais, treinando Sevilla e Athletic Bilbao em território espanhol.

A experiência do técnico é o que faz com que o Atlético-MG o veja como um nome interessante neste mercado da bola. Ele foi procurado na última quinta-feira (6), logo após o sinal negativo de Carvalhal. A informação sobre o interesse no treinador foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.