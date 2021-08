Atlético-MG tem acordo verbal com Diego Costa

Atacante de 32 anos reduz pedida salarial, se adéqua ao oferecido pelo Galo e assinará contrato até o fim de 2022. Ele será o novo reforço do clube

O Atlético-MG tem um acordo verbal para anunciar a contratação de Diego Costa. O jogador deu aval para a proposta de contrato até o fim de 2022 e é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o compromisso. O atleta de 32 anos firma um acordo semelhante ao de Hulk na Cidade do Galo.

Livre no mercado da bola desde dezembro do ano passado, quando rescindiu o seu contrato com o Atlético de Madrid, o atacante finalizou a negociação com os mineiros na tarde desta quarta-feira (11). A informação foi adiantada pela ESPN e confirmada pela Goal .

O atleta chega a Belo Horizonte com um pacote salarial anual de R$ 16 milhões. Além disso, ele receberá benefícios em caso de conquistas pelo clube no decorrer de sua passagem. Os bônus serão pagos conforme a colocação da equipe em Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e eventual disputa do Mundial de Clubes.

Houve longa negociação para que o jogador, que defendeu Atlético de Madrid, Chelsea e seleção espanhola, reduzisse a sua pedida no mercado da bola. O atleta inicialmente queria R$ 2 milhões por mês, mas aceitou a oferta dos mineiros com remuneração de R$ 1,2 milhão. Ele ainda terá bonificações em seu contrato e luvas, o que aumenta o montante gasto mensalmente.

Diego Costa chega ao Atlético-MG com aval de Cuca. O técnico foi favorável à contratação do jogador desde o início das conversas e avalizou a situação. O diretor de futebol Rodrigo Caetano foi quem teve a incumbência de negociar com o atleta nos bastidores.

O atacante é tratado como um reforço de peso para o atual líder do Campeonato Brasileiro. Ele estará à disposição da comissão técnica assim que tiver o vínculo registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O Galo utilizou o alívio de R$ 12,3 milhões por ano na folha salarial, com as saídas de Bueno, Gabriel, Diego Tardelli e Marrony para compor os valores que serão pagos a Diego Costa. A economia representa 77% do que será pago ao jogador em uma temporada.