Atlético-MG solicita volta do zagueiro Nathan Silva, emprestado ao Atlético-GO

O Atlético-MG enviou uma solicitação por e-mail, às 22h04 (de Brasília) desta terça-feira (29), solicitando o retorno do zagueiro Nathan ao Atlético-GO, time que defende por empréstimo até o fim da temporada. A ideia é que ele integre o elenco comandado por Cuca no decorrer do ano.

A Goal apurou com uma pessoa ligada às negociações que a situação será resolvida na manhã desta quarta-feira (30) depois de uma conversa entre o presidente do Dragão, Adson Batista, e o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano.

A ideia é que o atleta volte à Cidade do Galo imediatamente para ser utilizado na vaga de Bueno, que não será contratado em definitivo pelos mineiros. Pedido de Jorge Sampaoli no ano passado, Bueno volta ao Kashima Antlers, do Japão, no mercado da bola.

A volta de Nathan é um pedido de Cuca ao departamento de futebol, que conversou com a cúpula e viu a necessidade de buscar um atleta para o setor neste período da temporada.