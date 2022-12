Atlético-MG se reúne com São Paulo e segue confiante em acordo por Patrick

Tricolor recusou proposta mais recente do Galo, mas o clube mineiro ainda crê que é possível um desfecho positivo entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões

Atlético-MG e São Paulo se reuniram na tarde desta sexta-feira (30) com o intuito de conversar sobre a situação de Patrick, meio-campista que pode se transferir para a Cidade do Galo neste mercado da bola, como soube a GOAL. As tratativas tiveram avaliação positiva, mas a negociação ainda está longe de um desfecho.

Os mineiros seguem confiantes de que chegarão a um acordo pelo jogador de 30 anos — a ideia é pagar entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões pela aquisição do atleta —, mesmo que os paulistas tenham recusado a proposta mais recente.

A diretoria do Atlético-MG crê que é possível chegar a um acordo pelo meio-campista no decorrer da próxima semana. O período de folga entre natal e ano novo impediu que a situação avançasse anteriormente. Os jogadores retornarão às atividades nos próximos dias.

O principal motivo para a confiança do Galo é o desejo do jogador. Patrick já disse à diretoria são-paulina que deseja ser negociado neste mercado da bola. O meio-campista vê o clube mineiro como o destino ideal, especialmente pela presença do técnico argentino Eduardo Coudet.

Rogério Ceni havia pedido ao presidente Julio Casares para segurá-lo no Morumbi. Apesar do problema que teve com o atleta no vestiário, em novembro passado, o treinador acredita que ele será fundamental para a equipe no próximo ano.

Patrick tem contrato com o Tricolor paulista até 31 de dezembro de 2023. Nesta temporada, ele fez 54 partidas, com nove gols marcados e sete assistências. No período, ele ficou em campo por 3.047 minutos.