Atlético-MG propõe renovação contratual ao jovem Alisson

Galo tenta estender o contrato do jogador por mais uma temporada, até agosto de 2026; multa rescisória para o exterior é de € 50 milhões

O Atlético-MG busca a renovação contratual de Alisson Santana, atacante revelado pelas divisões de base e que teve as primeiras oportunidades no time profissional sob o comando de Luiz Felipe Scolari. O clube planeja uma valorização salarial do jovem e a extensão do vínculo, que se encerra em agosto de 2025, como soube a GOAL. A ideia é estender o compromisso por mais um ano.

A diretoria já conversa com o estafe do atleta de 17 anos a fim de acertar um novo compromisso. A valorização também tem a intenção de protegê-lo no mercado da bola — o valor do salário influencia diretamente na multa rescisória do futebol brasileiro, hoje avaliada em R$ 25 milhões.

Tratado como um dos principais nomes recém-promovidos das divisões de base, Alisson Santana tem cláusula rescisória de € 50 milhões (R$ 268 milhões na cotação atual) para o exterior. O valor é combinado entre as partes e não varia conforme a remuneração do atleta.

Mais artigos abaixo

Alisson disputou três partidas desde que chegou ao elenco profissional do Atlético-MG, atuando nas derrotas para Corinthians, Grêmio e Flamengo, todas pelo Campeonato Brasileiro 2023. Ele ainda ficou como opção no elenco diante de Libertad, do Paraguai, América-MG e Goiás.

O garoto não recebeu chances com o antigo treinador do Galo, Eduardo Coudet, o que causou irritação nos bastidores do clube. O atacante era tratado desde o início da temporada como uma promessa.