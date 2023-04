Atlético-MG prepara renovação do contrato de Renzo Saravia

Lateral direito tem vínculo na Cidade do Galo até julho de 2023, mas diretoria quer se antecipar para prorrogar a estadia do jogador de 29 anos

O Atlético-MG se prepara para renovar o contrato do lateral direito Renzo Saravia, de 29 anos, conforme apurado pela GOAL. O argentino tem vínculo até julho na Cidade do Galo e terá o compromisso prorrogado por mais seis meses.

Há uma cláusula no contrato do atleta com o Galo que estabelece a extensão por mais seis meses por meio de metas estabelecidas. Mesmo que não consiga atingir os objetivos estipulados na cláusula, ele será procurado em breve para discutir a permanência no clube por mais tempo.

A diretoria está satisfeita com o desempenho de Renzo Saravia em 2023 e acredita que ele será útil no decorrer da temporada. O técnico Eduardo Coudet também avaliza a manutenção do compatriota na Cidade do Galo. O treinador o trata como o principal nome para a lateral direita na atual temporada.

Contratado em fevereiro deste ano, Renzo Saravia fez oito partidas pelo Atlético-MG em 2023, todas na condição de titular. No período, ele esteve em campo por 631 minutos, sem marcar gols ou dar assistências.