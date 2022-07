Atlético-MG pede veto ao árbitro Raphael Claus em seus jogos

Pênalti não marcado em Ademir em jogo contra o Botafogo irritou a diretoria do Galo. Presidente Sérgio Coelho se manifestou sobre episódio

O Atlético-MG pediu veto ao árbitro Raphael Claus em seus jogos na temporada 2022, como soube a GOAL. A diretoria usa como base a atuação no lance de pênalti envolvendo o atacante Ademir, no último domingo. Na ocasião, ele foi ao VAR e se recusou a marcar infração no atacante, no último lance da partida disputada no Engenhão.

A justificativa atleticana é que o árbitro "briga com a imagem do VAR" ao decidir por assinalar impedimento de Keno na jogada. Há bastante insatisfação com o árbitro nos bastidores do clube, conforme apurado pela reportagem.

Embora seja um dos representantes da Fifa, Raphael Claus é bastante criticado nos bastidores da Cidade do Galo. Há bastante incômodo com as recentes atuações do árbitro nos jogos do clube. Ele também apitou uma vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Flamengo, pela 13ª rodada do Brasileirão 2022.

O ofício atleticano foi enviado à Comissão de Arbitragem da CBF, presidida por Wilson Luiz Seneme. Os mineiros ainda não receberam uma resposta do dirigente da entidade, mas aguardam um sinal positivo.

O árbitro Anderson Daronco também incomoda pelas atuações recentes, especialmente por sua atuação no empate por 0 a 0 com o São Paulo, pela 16ª rodada do Brasileirão, mas não será alvo do mesmo pedido.

Na manhã desta quarta-feira (20), a diretoria do Atlético-MG se posicionou contra a arbitragem da CBF. O presidente do clube, Sérgio Coelho, fez um pronunciamento na sede do clube e apontou equívocos da arbitragem.

"Quero reforçar que somos pessoas do diálogo, da conciliação e da paz. Só estamos fazendo esta coletiva porque não somos ouvidos pela Comissão de Arbitragem da CBF, a despeito das inúmeras tentativas que fizemos. É lamentável a forma como o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF (Wilson Luiz Seneme) tem conduzido sua atuação no órgão. É incompreensível a falta de diálogo com boa parte dos clubes e federações, inclusive com o Galo. A reclamação é geral. No nosso entendimento, o senhor Wilson Seneme está no lugar errado, a sua postura não condiz com o cargo que ocupa", disparou.