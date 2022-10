Atlético-MG e Palmeiras se frustram e veem De La Cruz perto de renovar com River Plate

Meio-campista de 25 anos tem contrato no Monumental de Núñez até dezembro de 2022. Ele, no entanto, deve renovar o compromisso com o clube argentino

Atlético-MG e Palmeiras se frustraram com a informação que receberam da Argentina nos últimos dias. O meio-campista Nicolás De La Cruz, de 25 anos, tem conversas avançadas com o River Plate para estender o compromisso, que se encerraria em dezembro de 2022, como soube a GOAL.

Galo e Verdão monitoravam a situação do atleta. Ambos estavam dispostos a investir no jogador por dois motivos: o primeiro ponto é que a contratação não demandaria taxa de transferência, já que ele ficaria livre a partir de janeiro de 2023, e o segundo é que o uruguaio é tratado como um nome promissor do futebol sul-americano.

Mineiros e paulistas já haviam feito contato com o estafe do atleta a fim de apresentar uma proposta de pré-contrato a partir da próxima temporada. Contudo, os representantes do estrangeiro nem sequer abriram conversas por pensarem que o ideal seria a renovação com o River Plate neste momento.

Nicolás De La Cruz, que é irmão materno de Carlos Sánchez, deseja deixar o Monumental de Núñez em uma negociação que movimente dinheiro para o clube. Por isso, deseja renovar contrato por mais tempo. Ainda há indefinição sobre o período do novo acordo do meio-campista.

Na atual temporada, ele soma 41 partidas, sendo 2.842 minutos em campo. No período, marcou seis gols e se responsabilizou por oito assistências. O dono da camisa 11 ficará no clube, mesmo com a saída de Marcelo Gallardo em dezembro deste ano.