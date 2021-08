Atlético-MG pagará a Ademir R$ 3 milhões de luvas após assinatura de pré-contrato

Atacante de 26 anos deixará o América-MG para assinar em definitivo com o Galo ao fim da atual temporada. Ele já firmou pré-contrato com o clube

O Atlético-MG se acertou com Ademir para a próxima temporada. O jogador de 26 anos já assinou pré-contrato com o clube mineiro e terá direito a luvas de R$ 3 milhões, conforme apuração da Goal.

Alvo do Palmeiras no mercado da bola passado, o atleta tem vínculo com o América-MG até dezembro de 2021. Portanto, desde o início de julho, já poderia assinar pré-contrato com outro clube. O Galo chegou a um acordo com o jogador e apresentou o pacote financeiro mais vantajoso.

Além de desembolsar os R$ 3 milhões de luvas pela assinatura do contrato, o Atlético-MG já se dispôs a mantê-lo com salários de R$ 200 mil por mês. As negociações foram conduzidas pelo departamento de futebol atleticano com o estafe do jogador.

Ademir é visto na Cidade do Galo como um nome interessante para 2022. O jogador conta com a aprovação de Cuca para reforçar o plantel. A ideia dos atleticanos era que o atleta chegasse à capital mineira ainda em 2021, mas como ele já completou sete jogos pelo América-MG no Brasileirão, a sua mudança ocorrerá apenas no próximo ano.

Ademir esteve em campo em 14 opotunidades com as cores do América-MG em 2021. No período, marcou quatro vezes e se responsabilizou por duas assistências. Ele é considerado um dos destaques da equipe.