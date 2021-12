Atlético-MG não tentou Di María, mas Rubens Menin elogia argentino: “craque”

O conselheiro grande-benemérito e um dos maiores investidores do Atlético-MG, Rubens Menin comentou sobre um possível interesse do Galo em Ángel Di María, atualmente no PSG, da França. O empresário, responsável por algumas das grandes contratações do clube na temporada, afirmou que, até o momento, “não houve nenhuma conversa” com o meia argentino, apesar de não poupar elogios ao jogador.

Depois de grandes contratações e títulos nesta temporada, não demorou muito para que novos nomes de peso fossem especulados para reforçar o Atlético-MG, atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. E um deles é ninguém mais, ninguém menos, do que Ángel Di María, que forma o quarteto dos sonhos do PSG ao lado de Messi, Neymar e Mbappé.

Mesmo assim, Rubens Menin, um dos quatro grandes investidores do Galo, disse não acreditar na chegada do argentino.

“Sinceramente, eu não acredito. Quem participa das negociações é o Sérgio Coelho, Rodrigo Caetano, Rafael e Renato. Eu, muitas vezes, participo da fase final. Mas não houve nenhuma conversa de fato com o Di Maria. Não há nada concreto. Sem dúvidas é um craque, ninguém duvida. Mas não há nada”, disse ao GE.

O empresário também disse que os 4R’s (grupo formado por ele, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães) já fizeram o bastante em termos de investimentos e que agora vão trabalhar na gestão do clube.

“Não será necessário que nós façamos aportes em 2022. O orçamento foi sem aporte nosso. O que aconteceu em 2020 e 2021 foram os imprevistos como Fifa, etc.. A gente acha que em 2022 não haverá imprevistos e o Atlético poderá caminhar com pernas próprias.”

O fato é que com ou sem Di María, o Atlético-MG tem um dos melhores elencos do país e, mesmo assim, ainda aposta no desenvolvimento de jovens jogadores para gerar ainda mais caixa para o clube.

“A nossa avaliação é que vale R$ 1 bilhão [o elenco do Galo]. Então o Atlético ganhou muito dinheiro com isso, algo que não aparece. Eu vejo o seguinte: o importante é comprar bem e fazer jogadores na base, que é o futuro. Estamos melhorando, ainda longe do ideal, mas há jogadores da base surgindo e que darão alegrias no futuro”, completou.