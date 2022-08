Atlético-MG não tem pressa para definir futuro de Cuca e deve esperar Copa

Treinador tem contrato com o clube até novembro de 2022, mas a permanência para o próximo ano é incerta

O Atlético-MG deseja a manutenção de Cuca ao fim do contrato, mas evita cobrá-lo nos bastidores e não tem pressa por uma definição, como soube a GOAL.

O clube é cauteloso em relação ao caso, porque sabe que há predileção do técnico pela seleção brasileira. O treinador sonha em assumir o cargo ocupado por Tite após a Copa do Mundo 2022, que será disputada em novembro deste ano no Qatar.

O comandante tem contrato na Cidade do Galo até novembro de 2022, antes do início da competição entre seleções, mas há desejo do clube em mantê-lo depois do vínculo. A sua permanência será discutida somente no futuro.

Nos bastidores, o departamento de futebol acredita que tem tempo o suficiente para definir a situação do treinador, conforme apuração da reportagem. É possível que outro nome surja neste período. A diretoria também só fará contatos depois de esgotar todas as tentativas com o atual comandante.

Cuca deixou o Atlético-MG em dezembro do ano passado sob a alegação de que gostaria de passar por um período sabático e, depois, tentar a seleção brasileira. O técnico, no entanto, foi convencido pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano a voltar ao clube após a demissão de Turco Mohamed. A resposta positiva foi dada devido ao período curto do acordo oferecido.