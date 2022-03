Atlético-MG faz proposta para ter Alonso por empréstimo até o fim de 2022

O Atlético-MG fez uma proposta para ter Junior Alonso por empréstimo até o fim de 2022. O clube ofereceu 200 mil euros (R$ 1,1 milhão na cotação atual) para contar com o jogador de 29 anos até o fim da atual temporada brasileira, conforme apurado pela GOAL.

O Krasnodar, da Rússia, ainda não se decidiu sobre o retorno do defensor paraguaio, que foi adquirido por US$ 8,2 milhões (R$ 41,61 milhões) no último mercado da bola. Após dois anos na Cidade do Galo, 2020 e 2021, o atleta se transferiu para o leste europeu.

Diante do conflito bélico entre russos e ucranianos, Alonso optou por deixar o país. O jogador é respaldado pela FIFA, que autorizou que estrangeiros deixem o país e assinem contratos até junho deste ano por causa da tensão entre as duas nações.

Junior Alonso aceitou a proposta feita pelo Atlético-MG e receberá R$ 482 mil por mês em sua volta ao Brasil. O jogador aguarda uma definição sobre o seu futuro para sacramentar o retorno ao futebol sul-americano.

Neste domingo (13), o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, concedeu entrevista à Rádio Nova Morada/365 e reforçou o desejo de contar com o atleta no elenco comandado por Antonio Mohamed até o fim do ano. O dirigente destacou que não terá o atleta no time se não houver acordo para a sua permanência até dezembro. O Krasnodar, clube de Alonso, aceitou emprestar Wanderson ao Internacional em contrato que tem opção de compra.