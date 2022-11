Atlético-MG ficou entre Coudet e Beccacece, mas reunião definiu escolha

Mineiros anunciaram argentino ex-Celta como treinador até 2024, mas havia dúvida no clube entre ele e o compatriota

Antes de anunciar o novo técnico, a diretoria do Atlético-MG ficou em dúvida entre dois nomes até esta sexta-feira (18): Eduardo Coudet e Sebastián Beccacece. O escolhido foi o primeiro, mas foi fruto de uma decisão colegiada, como soube a GOAL.

O grupo colegiado do Galo é formado por oito nomes: o presidente Sérgio Coelho, o vice José Murilo Procóprio, o diretor-executivo Rodrigo Caetano, o gerente de futebol Victor e os mecenas Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin.

Nos bastidores, havia quem preferisse a contratação de Beccacece, que foi auxiliar de Jorge Sampaoli e trabalhou em quatro clubes até o momento. Ele era visto como um nome promissor por parte da cúpula atleticana — ao menos dois integrantes do grupo defendeu que ele fosse o nome para a próxima temporada.

Por outro lado, a maioria dos gestores era favorável à contratação de Eduardo Coudet, especialmente pela experiência do comandante, que inclusive já havia trabalhado com o diretor de futebol Rodrigo Caetano no Internacional, em 2020.

Em uma reunião na tarde dessa sexta-feira, os oito integrantes da gestão atleticana colocaram à mesa prós e contras das duas principais opções. Pesou a favor de Eduardo Coudet a experiência como treinador. Ele iniciou a carreira em 2015, mas foi campeão da Superliga Argentina e da Taça dos Campeões do país com o Racing. O Chacho, como é conhecido, ainda trabalhou na Europa, comandando o Celta de Vigo.

Por outro lado, Beccacece nunca esteve no Brasil e tampouco na Europa. As experiências do técnico foram Universidad de Chile, Defensa y Justicia (em três oportunidades), Independiente e Racing. O único título do técnico foi a Recopa Sul-Americana 2021, diante do Palmeiras.

Com as avaliações, o clube optou pela contratação de Eduardo Coudet. As negociações já haviam começado, mas só tiveram um desfecho na manhã deste sábado (19), quando o acordo foi encaminhado. O técnico assinou por duas temporadas e chega a Belo Horizonte com a incumbência de recuperar a moral do time, que não fez bom trabalho depois de vencer os títulos de Brasileirão e Copa do Brasil em 2021.