Atlético-MG vê dificuldade, mas mantém conversa com o São Paulo por Patrick

Parte da diretoria atleticana acredita que pode contratá-lo por valor entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões. Outra ala vê dificuldades no negócio

O Atlético-MG mantém as tratativas pela contratação de Patrick, meio-campista do São Paulo. Depois de chegar a um acordo com os paulistas pela liberação imediata de Igor Gomes, os mineiros tentam o aval pelo negócio do jogador de 30 anos.

Nos bastidores do Galo, há formas distintas de pensar sobre a situação, como soube a GOAL. Parte dos mecenas acredita que é possível a contratação do jogador entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões, enquanto uma ala da diretoria crê que as tratativas ainda demandam um tempo maior — os são-paulinos recusaram a primeira proposta apresentada.

O Tricolor paulista é cauteloso em relação à liberação do atleta no mercado da bola. O clube quer ficar com a maior parte do valor das tratativas, mesmo que seja dono de apenas 30% dos direitos econômicos do atleta — o Inter tem 35%, e o próprio jogador detém 35%.

A divisão dos percentuais e a distribuição dos valores são os principais pontos de divergência. O São Paulo acertou que pagaria R$ 4 milhões pela fatia que tem do atleta, e agora exige um valor superior para liberá-lo. Há o entendimento de que ele se valorizou no Morumbi.

Patrick tem contrato no CT da Barra Funda até 31 de dezembro de 2023. O meio-campista segue treinando normalmente com o elenco e aguarda o aval da cúpula para dar prosseguimento às tratativas com o Galo.

O técnico Rogério Ceni avisou ao presidente Julio Casares que não gostaria de se desfazer de Patrick no mercado da bola, apesar do desentendimento que tiveram no fim da temporada passada.