Atlético-MG descarta venda e trata Hulk como inegociável

Samsunspor está disposto a pagar € 2 milhões pelo atacante, mas Galo não deseja liberá-lo no mercado da bola

O Atlético-MG descarta a possibilidade de vender Hulk no mercado da bola, como soube a GOAL. O Samsunspor está disposto a apresentar uma proposta de € 2 milhões (R$ 10,77 milhões na cotação atual) pela aquisição do atacante, mas a diretoria nem sequer abrirá conversas para liberá-lo.

Uma fonte ligada à diretoria informou à reportagem que o atacante é "inegociável" e descartou qualquer possibilidade de transferência do jogador nesta janela. Mesmo que a proposta turca seja formalizada, o clube não considera estabelecer valores ou abrir tratativas.

O jogador tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2024 e multa rescisória elevada para o exterior. A cláusula para a saída do atleta estabelece pagamento de € 50 milhões (R$ 269,15 milhões) à vista. Os mineiros só aceitam liberá-lo pelo valor determinado no contrato.

Aos 36 anos, Hulk é considerado o principal nome do Atlético-MG desde 2021, quando o time sagrou-se campeão brasileiro e da Copa do Brasil. O atacante é dono da maior remuneração do atual elenco.

Em 2023, o atacante é o goleador do Galo, com 21 gols marcados, sete a mais que Paulinho, vice-artilheiro do clube neste ano. O veterano ainda está entre os principais garçons do plantel, com cinco assistências, duas a menos que Cristian Pavón e uma atrás de Paulinho.

A informação sobre o interesse do Samsunspor, da Turquia, em Hulk foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem da GOAL.