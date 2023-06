Atlético-MG descarta reforço para a zaga em meio à saída de Nathan Silva

Galo não pensa em repor a iminente saída do zagueiro para o Pumas, do México; Bruno Méndez foi descartado pelo clube

O Atlético-MG não planeja buscar um substituto para Nathan Silva, perto de ser vendido para o Pumas, do México, no mercado da bola, como soube a GOAL. A diretoria entende que o sistema defensivo está bem resguardado com os nomes que estão à disposição de Eduardo Coudet.

Hoje, o elenco conta com cinco zagueiros, além de Nathan Silva. Bruno Fuchs, Igor Rabello, Jemerson, Maurício Lemos e Réver são opções para a função. Os investidores do clube entendem que não há necessidade de buscar um novo nome para o setor.

A queda na Copa do Brasil também influencia na decisão de não ir atrás de mais um zagueiro no mercado da bola. Com apenas duas competições até o fim da temporada — Brasileirão e Libertadores —, a cúpula crê que não há necessidade de um plantel tão recheado quanto gosta o atual comandante.

Desta forma, o Atlético-MG descarta buscar nomes que foram oferecidos recentemente. O uruguaio Bruno Méndez, de 23 anos, foi sugerido aos mineiros pelo estafe. Perto do fim do contrato com o Corinthians, ele cogita deixar o Parque São Jorge para defender outro clube do Brasil. O Galo, contudo, não demonstra interesse na negociação neste momento.

Nathan Silva deve render € 3 milhões (R$ 15,96 milhões) pelo percentual que os mineiros detêm dos direitos econômicos. O clube é dono de 75% do atleta de 26 anos e deve repassar 10% ao Atlético-GO por um acordo feito em 2021. O próprio zagueiro mantém 25%.

Nathan Silva tem 16 partidas pelo Galo na atual temporada, sendo 14 na condição de titular. No período, esteve em campo por 1.328 minutos. Ele não fez gols ou deu assistências.