Atlético-MG consulta David Braga, do Athletic, mas não se anima com negócio

Meia-atacante do time do interior de Minas Gerais foi procurado pelo Galo no mercado da bola, mas diretoria não se empolga com as conversas

O Atlético-MG fez uma consulta pela contratação do meia-atacante David Braga, de 21 anos, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem. As tratativas, no entanto, não devem avançar, como soube a GOAL.

O Galo se interessou pelo camisa 10 do Athletic, do interior de Minas Gerais, durante a disputa do Estadual. Ele foi um dos destaques da equipe nos duelos da semifinal, diante do próprio Atlético.

Nos últimos dias, a diretoria de futebol colheu informações sobre o meia-atacante, mas não se animou com a possibilidade de investimento. Um dos motivos é que o Atlético-MG entende que não há a necessidade de mais um atleta para o setor de criação no elenco — o atual elenco conta com Edenilson, Patrick, Matías Zaracho, Pedrinho, Igor Gomes e Hyoran, além de Nathan, que está fora dos planos.

David Braga tem contrato de empréstimo com o Athletic e pertence ao Desportivo Brasil-SP. O jogador disputou seis partidas na atual temporada, com 442 minutos em campo. Ele não fez gols e nem deu assistências, mas foi um dos destaques do time do interior de Minas Gerais na disputa do Campeonato Mineiro 2023.